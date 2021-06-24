حصيلة قياسية لإصابات كورونا اليومية في البرازيل

المصدر: أ ف ب

سجّلت البرازيل أمس الأربعاء حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 115.228 إصابة جديدة، بحسب تقرير لوزارة الصحة أكّد دخول البلاد في الموجة الوبائية الثالثة.

وأوضح التقرير أنّ البلاد سجّلت كذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2392 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد ضحايا الجائحة في أكبر بلد في أمريكا اللاتينية إلى 507.109 وفيات.

والبرازيل هي صاحبة ثاني أعلى حصيلة وفيات إجمالية بالفيروس في العالم بعد الولايات المتّحدة (أكثر من 600 ألف وفاة).

أما على صعيد الإصابات، فقد تخطّى إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البرازيل 18 مليون شخص منذ ظهر الفيروس في هذا البلد للمرة الأولى في فبراير 2020.