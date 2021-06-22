إصابات كورونا العالمية تقترب من 179 مليوناً والوفيات أكثر من 4.5 مليون

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      601714                            33706715

الهند                                     388135                             29935221

البرازيل                              501825                                    17927928

فرنسا                                110738                                 5757311

تركيا                                 49185                                      5366299

روسيا                                288887                                   5316826

المملكة المتحدة                     127976                             4630040

الأرجنتين                           89043                                4268789

إيطاليا                          127253                                4252095

كولومبيا                           99934                           3945166.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                 عدد الوفيات                       عدد الإصابات

25 - العراق                         16885                         1287465

35 ‬‬‬‬- الأردن                        9662                         746480

41 - الإمارات                   1757                         612029

‭42‬ - لبنان                        7822                          543505

43‭ ‬- المغرب                   9238                          526651

44 - السعودية                     7677                       474191.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
طباعة Email
↑ أعلى