حقائق فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                         601645                        33702760

الهند                                        386713                         29881965

البرازيل                                 500800                          17883750

فرنسا                                      110724                         5755496

تركيا                                   49122                             5361208

روسيا                              288437                               5299215

المملكة المتحدة                    127970                           4620968

إيطاليا                              127253                               4252095

الأرجنتين                               88247                           4242763

كولومبيا                               99335                               3917348.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                         عدد الوفيات                     عدد الإصابات

25 - العراق                              16860                              1283305

35 ‬‬‬‬- الأردن                               9656                              745978

41 - الإمارات                         1752                                610179

‭42‬ - لبنان                               7819                              543371

43‭ ‬- المغرب                        9237                               526363

44 - السعودية                     7663                                  473112.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

كلمات دالة:
  • الولايات المتحدة،
  • الهند ،
  • الصين،
  • فيروس كورونا
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