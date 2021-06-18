رئيس كيورفاك: الانتقادات لفعالية لقاح الشركة المضاد لكورونا غير مبررة

المصدر: د ب أ

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "كيورفاك" الألمانية للمستحضرات الصيدلانية الحيوية، فرانتس-فيرنر هاس، عن اعتقاده بأن الانتقادات الموجهة لفعالية اللقاح الذي تعمل الشركة على تطويره ضد فيروس كورونا غير مبررة.

وقال هاس، "ليس من الصواب في الواقع المقارنة بين الأرقام المتعلقة بالفعالية الأولية للقاح كورونا لدينا والأرقام الخاصة بفعالية اللقاحات الأخرى"، مشيرا إلى أن الفيروس الأصلي ليس له صلة كبيرة حاليا بمعدلات الإصابة المسجلة الآن في جميع أنحاء العالم، وقال: "من المحتمل أن تبدو الأرقام الخاصة بفاعلية اللقاحات الأخرى مختلفة، إذا كانت الدراسات أجريت عليها في وقت لاحق".

وأعلنت كيورفاك في إصدار إلزامي أول أمس الأربعاء أن لقاح "CVnCoV" حقق فعالية أولية بنسبة 47% فقط ضد كورونا. وأدى الإعلان إلى انخفاض سعر سهمها إلى النصف في البورصات.

وتهدف كيورفاك، التي تتخذ من مدينة توبينجن الألمانية مقرا لها، إلى الانتهاء من تحليل البيانات الخاصة بالمرحلة الأخيرة من الدراسة خلال الأسبوعين أو الاسابيع الثلاثة القادمة. وأعرب هاس عن ثقته في أن نسب الفعالية ستتغير.

وستُجري كيورفاك بعد ذلك مشاورات مع وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى بيانات إضافية.

وقالت الوكالة المسؤولة عن الرقابة على الأدوية في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن النتائج المؤقتة لن يكون لها أي تأثير على عملية المراجعة في الوقت الحالي. ووفقا للوكالة، لا يوجد حد أدنى صارم للفعالية.

وقال هاس إن شركة كيورفاك ستواصل السعي للحصول على الموافقة، وأضاف: "إذا كان هناك لقاح فعال، فينبغي استخدامه" ، مشيرا إلى أن العديد من البلدان النامية نادرا ما تحصل على اللقاحات على الإطلاق.