ألمانيا تفتح حدودها أمام المسافرين متلقي اللقاح من خارج الاتحاد الاوروبي

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الألمانية أمس الخميس أنها ستعيد فتح حدودها في وقت لاحق هذا الشهر أمام المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19.

وقالت وزارة الداخلية إنه اعتبارا من 25 يونيو يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول ألمانيا لأي سبب من الأسباب مثل السياحة أو الدراسة.

ويسمح حاليا بدخول البلاد فقط للأشخاص الذين لديهم أسباب استثنائية مثبتة.

لكن يجب على المسافرين أن يكونوا قد أتموا قبل 14 يوما على الأقل من وصولهم تلقي لقاح معتمد من وكالة الأدوية الأوروبية.

ومع ذلك سيتم حظر دخول المسافرين من البلدان التي لا تزال تسجل نسبة كبيرة من الإصابات بكوفيد-19.

ويشار الى أن ألمانيا شهدت انخفاضا حادا في الإصابات في الأسابيع الأخيرة.