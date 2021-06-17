إعلان نتائج المرحلة الأولى من تجارب اللقاح التايلاندي القائم على البيض في يوليو

المصدر: د ب أ

ذكر مدير الإدارة الإستراتيجية بمنظمة الأدوية الحكومية التايلاندية، بونتيب ويراتشونج، أن نتائج المرحلة الأولى التايلاندية للتجارب البشرية للقاح كوفيد-19 المطور باستخدام تكنولوجيا انتاج قائمة على البيض سوف تتوفر بحلول نهاية يوليو، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال بونتيب اليوم الخميس إن العينات المجمعة من متطوعي المرحلة الأولى في تايلاند تخضع الآن للتحليل من جانب مختبر في كندا.

يشار إلى أن منظمة الأدوية الحكومية التي لديها خبرة في انتاج لقاح الإنفلونزا، تجري الدراسات مع جامعة ماهيدول التايلاند ومنظمة "باث" العالمية المعنية بالصحة ومقرها الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاح المرشح جرى تطويره في الولايات المتحدة من جانب خبراء من كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بمكون رئيسي يسمى "هيكسابرو" من جامعة تكساس في أوستن.

وتجرى التجارب السريرية للقاحات المرشحة القائمة على البيض في تايلاند وفيتنام ومن المقرر القيام بها في البرازيل.

وتُصنع لقاحات الإنفلونزا الأكثر شيوعا بزراعة فيروس الإنفلونزا في بيض الدجاج.

واشتملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية التايلاندية التي بدأت في مارس، على 210 مشاركين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح التجريبي بوجود فاصل زمني 28 يوما بينهما.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من التجارب في تايلاند في أوائل أغسطس بمشاركة 250 متطوعا.