الأمم المتحدة: الدول المعرقلة للتنازل عن براءات اختراع اللقاحات تبطئ المعركة ضد كورونا

المصدر: د ب أ

اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ألمانيا ودولا أخرى تُبطئ المعركة العالمية ضد فيروس كورونا، من خلال منع التنازل عن براءات اختراع اللقاحات.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، "تشكل حقوق الملكية الفكرية قيدا أمام تسريع توزيع وإنتاج اللقاحات".

وأضاف شتاينر أنه يجب اعتبار التنازل عن براءات الاختراع واحدا من عدة تدابير لمعالجة عدم المساواة الصارخة في توزيع اللقاحات.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا فكرة التنازل عن براءات الاختراع.

وانضمت ألمانيا وبريطانيا مؤخرا إلى قمة مجموعة السبع في كورنوول لإعادة تأكيد معارضتهما لرفع تدابير الحماية بموجب براءات الاختراع للسماح بإنتاج اللقاحات بدون ترخيص في البلدان النامية.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مايو إن ذلك ليس حلا لتوفير اللقاحات لمزيد من الأشخاص. وقالت إن الإبداع والابتكار مطلوبان من الشركات، وإن حماية براءات الاختراع شرط أساسي لذلك.