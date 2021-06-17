مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 176.91 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و985359.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      600431                        33649392

الهند                                    379573                         29633105

البرازيل                             490696                             17533221

فرنسا                              110563                              5744589

تركيا                               48879                              5342028

روسيا                          287102                               5249990

المملكة المتحدة              127917                          4581006

إيطاليا                             127101                        4247032

الأرجنتين                           86615                        4172742

كولومبيا                          96965                           3802052.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                  عدد الوفيات                عدد الإصابات

25 - العراق                          16781                        1269440

35 ‬‬‬‬- الأردن                        9614                             744377

41 - الإمارات                     1734                            601950

‭42‬ - لبنان                         7804                           542819

43‭ ‬- المغرب                       9217                       524475

44 - السعودية                      7621                        469414

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • الهند ،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
طباعة Email
↑ أعلى