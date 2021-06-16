زامبيا تغلق مدارسها وسط ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن أمين مجلس الوزراء في زامبيا، سيمون ميتي، اليوم، أن بلاده أغلقت المدارس حيث ضربت موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا الدولة الواقعة في الجزء الجنوبي بقارة إفريقيا، ما أدى إلى بلوغ نظام الرعاية الصحية إلى أقصى طاقته الاستيعابية.

وقال ميتي، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، إن الحكومة ستراجع الإغلاق بعد 21 يوماً، بناء على كيفية تطور وضع الجائحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأمرت الحكومة الجامعات والكليات باستخدام الإنترنت في المحاضرات لمدة شهر بينما قصرت التجمعات على 50 شخصاً بحد أقصى، وبات وضع أقنعة الوجه في الأماكن العامة إلزامياً، ويمكن للمطاعم أن تعمل بشرط تقديم الوجبات السريعة لتناولها خارج المطعم، وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ غداً.

وسجلت البلاد 3026 حالة إصابة جديدة بكورونا، اليوم، بمعدل اختبار إيجابي بنسبة 23%، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات 118 ألفاً و850 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 1492 حالة.