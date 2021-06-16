كاليفورنيا تفتح اقتصادها كلياً ونيويورك ترفع قيود كورونا

المصدر: د ب أ

أعادت كاليفورنيا فتح اقتصادها بالكامل، بينما رفعت نيويورك المتبقي من القيود المفروضة فيها. وجاءت هذه التطورات في يوم تجاوز فيه إجمالي الوفيات بسبب الجائحة في الولايات المتحدة 600 ألف شخص، في تذكير قاتم بالحصيلة التي ألحقها الفيروس بالبلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

وذكرت روسيا إن لقاح "سبوتنيك في" يعمل جيدا ضد سلالة دلتا، التي ظهرت لأول مرة في الهند، بينما يشهد عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة ويتم نقلهم للمستشفى ارتفاعا في موسكو.

وفي بريطانيا، أوقف رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لرفع القيود لمدة أربعة أسابيع في ظل انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا وهي أشد عدوى، مما يهدد بتقويض جهود البلاد للخلاص من التفشي عن طريق التطعيم.