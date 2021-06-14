إصابات كورونا العالمية تدنو من 176 مليوناً والوفيات تقترب من 4 ملايين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                           إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                              599813                                33620004

الهند                                             370384                                29439989

البرازيل                                          484235                               17296118

فرنسا                                             110344                              5737810

تركيا                                             48668                                 5325435

روسيا                                         285599                               5193964

المملكة المتحدة                          127896                              4558494

إيطاليا                                   126976                                  4243482

الأرجنتين                                   85075                               4111147

إسبانيا                                     80501                                   3733600.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                            عدد الإصابات

25 - العراق                           16690                                   1250691

35 ‬‬‬‬- الأردن                           9582                                      742831

41 - الإمارات                      1724                                        596017

‭42‬ - لبنان                         7790                                         542375

43‭ ‬- المغرب                     9207                                     523620

44 - السعودية                   7553                                  464780

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الهند ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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