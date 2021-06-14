نجوم الكرة العالمية يتلقون لقاح كورونا في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تلقى ما لا يقل عن 9 نجوم كرة قدم عالميين لقاح «كوفيد 19» في دبي منذ بداية حملة التطعيم في الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في الحد من انتشار الجائحة والملاذ الآمن للعيش والاستقرار والسياحة.

وتضم القائمة البرازيلي رونالدينيو، والإيطالي والتر زينغا حارس المرمى الأسطوري، ومواطنه روبرتو مانشيني مدرب منتخب «الآزوري»، وديديه دروغبا نجم تشيلسي السابق، والفرنسي ميكائيل سيلفيستر نجم منتخب الديوك سابقاً، والبرازيلي روبيرتو كارلوس، والإسباني ميشيل سالغادو نجمي ريال مدريد السابقين، ومحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري، والروماني أولاريو كوزمين مدرب العين وشباب الأهلي سابقاً.