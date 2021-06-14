9 نجوم كرة قدم عالميين يتلقون لقاح كورونا في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تلقى ما لا يقلّ عن 9 نجوم كرة قدم عالميين لقاح «كوفيد 19» في دبي منذ بداية حملة التطعيم في الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في الحد من انتشار الجائحة والملاذ الآمن للعيش والاستقرار والسياحة.

ويرتبط كل هؤلاء النجوم بعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات ودبي بشكل خاصّ ويزورونها باستمرار، كما أن عدداً منهم يقيمون في الدولة أو يقضون بها أوقاتاً طويلة خلال العام طلباً للراحة والاستمتاع بفخامة العيش وجودة الحياة.وتضم القائمة البرازيلي رونالدينيو نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان السابق الذي اغتنم فرصة قضاء إجازة طويلة في دانة الدنيا لتلقي جرعتي اللقاح.

ونشر رونالينيو صورة له وهو يتلقى الجرعة الأولى بأحد المراكز الصحية بدبي، معلقاً: «فرح وامتنان وأمل كبير بمستقبل أفضل للجميع». كما قام بإهداء قميص منتخب البرازيل يحمل توقيعه للممرضة التي قامت بتطعيمه بالجرعة الثانية تعبيراً منه عن امتنانه وتقديره لجهود الجيش الأبيض في التصدي للجائحة.

شكر

وتلقى والتر زينغا حارس المرمى الأسطوري لمنتخب إيطاليا وانتر ميلان التطعيم في دبي خلال شهر أبريل الماضي، وكتب زينغا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» عندما أتمّ تلقي الجرعة الثانية: «شكراً وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شكراً دولة الإمارات». كما اغتنم الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب «الآزوري» وأحد أفضل المدربين في العالم فرصة تواجده في دبي قبل شهر، مارس الماضي، لتلقي لقاح «كوفيد 19».

علاقات قوية

وتضم قائمة النجوم المطعمين كذلك، ديديه دروغبا نجم منتخب ساحل العـاج ونادي تشيلسي السابق الذي يرتبط بدوره بعلاقة قوية مع دبي منذ زيارته الأولى لها في 2005 وأهو أحد النجوم الحاصلين على الإقامة الذهبية في الإمارات، وقال في تصريحات صحافية سابقة: «يعيش الناس في أمان ويحترمون العادات والتقاليد، يمكنني العيش مع عائلتي هنا في أمن وسلام».

كما تضم القائمة الفرنسي ميكائيل سيلفيستر نجم منتخب الديوك والبرازيلي روبيرتو كارلوس أحد أساطير كرة القدم العالمية ومنتخب السامبا والإسباني ميشيل سالغادو نجم ريال مدريد سابقاً ومحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري حالياً وأحد نجوم كرة القدم المصرية والعربية سابقاً والروماني أولاريو كوزمين مدرب العين وشباب الأهلي سابقاً. وقدمت الإمارات أكثر من 13.8 مليون جرعة من لقاح «كوفيد 19»، منذ إطلاق حملة التلقيح على مستوى الدولة في ديسمبر الماضي، وهي تتصدر عالمياً معدل التطعيم.

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