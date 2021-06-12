رئيس وزراء بريطانيا يعتزم تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

المصدر: رويترز

ذكرت صحفية صن البريطانية "الجمعة" أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إرجاء رفع الإغلاق إلى 19 يوليو بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بسلالة دلتا لفيروس كورونا المكتشفة في الهند.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة المقرر الإعلان عنها يوم الاثنين تشمل مراجعة بعد أسبوعين وهو ما يعني احتمال رفع القيود في الخامس من يوليو تموز إذا انخفضت حالات الإصابة داخل المستشفيات.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية "الجمعة" أن إجمالي عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا قفز بواقع 29892 إلى 42323.