السعودية.. انخفاض في عدد الإصابات بكورونا

المصدر: د ب أ

شهدت الأعداد التي أعلنت عنها السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية، انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما شهدت زيادة في عدد الوفيات لأول مرة منذ نوفمبر من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 463703 حالات مؤكدة، بزيادة 1175 إصابة جديدة، بينما تم تسجيل 1286 حالة أمس.

وتم تسجيل 1262 حالة تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 446054 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7537 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10112 حالة، منها 1559 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في مكة المكرمة التي سجلت 376 إصابة، تلتها الرياض 258 إصابة، ثم المنطقة الشرقية 179 إصابة، وعسير 88 إصابة.

وتم إجراء 56ر90 ألف فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 2ر20 مليون فحص مخبري لكورونا.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة 52ر15 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.