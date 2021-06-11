ماليزيا تمدد الإغلاق العام أسبوعين لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الدفاع في ماليزيا، إسماعيل صبري يعقوب، تمديد قيود الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين لمواجهة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض.

وقال يعقوب في بيان اليوم الجمعة إن العمل سيستمر بالمرحلة الأولى من قيود الإغلاق حتى 28، بدلا من 14، من يونيو الجاري.

وأضاف الوزير أن قرار تمديد قيود الإغلاق يأتي في الوقت الذي تواصل فيه البلاد تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة يومية بالفيروس.

وعادت ماليزيا إلى فرض قيود إغلاق صارمة هذا الشهر بعد أن تجاوزت الإصابات اليومية بالفيروس حاجز الـ 9000 في نهاية مايو، ما شكل ضغطا على موارد المستشفيات في البلاد.

وتشير وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أنه يمكن للقطاعات الأساسية فقط العمل في ظل تمديد قيود الإغلاق التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، بينما يقتصر تنقل الأفراد على دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات (6.2 أميال).

وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل الإصابات بالفيروس في ماليزيا انخفض منذ بدء قيود الإغلاق، والذي ظل دون 1.0 في المئة حتى يوم الخميس.

وقال وزير الصحة الماليزي آدم بابا يوم الثلاثاء الماضي إن حالات الإصابة اليومية لا تزال أعلى من عتبة 4000 التي حددتها الحكومة لإنهاء الإغلاق.