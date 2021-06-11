الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت سلطات الصحة في الصين في بيان اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم العاشر من يونيو.

ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت تسع حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية ارتفاعا من ست إصابات في اليوم السابق.

وسُجلت كل الحالات المحلية الجديدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 25 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 27 إصابات في اليوم السابق.

ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول أمس الخميس، سجلت الصين في المجمل 91359 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.