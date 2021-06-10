الهند تسجل أعلى عدد وفيات بكورونا في يوم واحد في العالم

المصدر: رويترز

أعلنت الهند اليوم الخميس تسجيل أعلى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في يوم واحد في العالم حيث رصدت 6148 وفاة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بعد أن عدلت ولايات كبرى في شرق البلاد أعدادها لاحتساب من راحوا ضحية المرض في منازلهم أو في مستشفيات خاصة.

وعدّلت هيئة الصحة في ولاية بيهار، إحدى أفقر ولايات البلاد، العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض يوم الأربعاء إلى أكثر من 9400 حالة من 5400.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في 12 فبراير شباط 5444 وفاة بكوفيد-19.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون بعد تسجيل 94052 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.