الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت سلطات الصحة في الصين في بيان اليوم الخميس عن تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من يونيو حزيران.

ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ست حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 27 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع تسع إصابات في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول يوم الأربعاء، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.