البرلمان الأوروبي يوافق على وثائق سفر خاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

وافق البرلمان الأوروبي على تبني وثائق سفر خاصة بتلقي لقاح كورونا من شأنها السماح بالسفر داخل الكتلة الأوروبية دون الخضوع للحجر الصحي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه كخطوة أخيرة، يتعين أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بهذه الوثائق.

ويتعين أن يبدأ العمل بالوثائق في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27 بحلول الأول من يوليو المقبل، وسوف تقدم دليلا على أن حاملها تم تطعيمه أو تعافى من الفيروس أو ثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.