الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت سلطات الصحة في الصين في بيان اليوم الأربعاء تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثامن من يونيو.

ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ثماني حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين تسع حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 16 في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وبحلول يوم الثلاثاء، سجلت الصين في المجمل 91316 حالة إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.