ألمانيا تتخذ إجراء ضد طبيب طعَّم طفلة في التاسعة بلقاح كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، عن بدء إجراء ضد طبيب في مركز تطعيمات في منطقة شفابن جنوب غربي ألمانيا، بعد إعطائه لقاح كورونا لطفلة في التاسعة من عمرها.

وأوضحت الشرطة أنها بدأت في الإجراء للاشتباه في أن الطبيب أهمل في عمله بشكل أدى إلى إحداث أذى بدني للطفلة بإعطائها حقنة اللقاح.

وحسب بيانات الشرطة، فإنه من غير الواضح بعد كيف حدثت واقعة إعطاء الطفلة التطعيم في مدينة بوبينجن، حيث يجري استجواب العاملين في مركز التطعيم، وكانت الطفلة ترافق والدها الذي كان التطعيم مخصصاً له.

ولم يعلِّق مكتب إدارة مقاطعة أوجسبورج على الواقعة، وقالت محامية عن الشركة المشغلة للمركز إن الطبيب افترض بالخطأ أن الطفلة مريضة معرضة لخطر الإصابة ويجب إعطاؤها التطعيم، مشيرةً إلى أن ما حدث خطأ فردي، وأضافت أن الشركة فصلت الطبيب على الفور.

من جانبه، قال والد الطفلة، في مقابلة إذاعية، إن الطبيب أعطى اللقاح للطفلة بعد أن مازحها في غرفة العلاج، وذكر أن الطبيب اعتذر بعد ذلك على الفور.

وبعد حدوث الواقعة، نُقِلَتْ الطفلة إلى مستشفى وخضعت للملاحظة، وأفادت تصريحات الوالد بأن الطفلة لم يحدث لها حتى الآن أي تداعيات صحية "ولم يحدث لها أي مكروه على الإطلاق".