آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                            597462                                   33522313

الهند                                        349186                                    28909975

البرازيل                                  472531                                  16947062

فرنسا                                      110062                                    5713917

تركيا                                      48255                                      5293627

روسيا                                   274589                                      5135866

المملكة المتحدة                   127841                                      4522476

إيطاليا                               126588                                         4233698

الأرجنتين                                 81214                                      3955439

ألمانيا                                   89297                                         3702108.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                              عدد الوفيات                 عدد الإصابات

25 - العراق                                      16566                          1229121

35 ‬‬‬‬- الأردن                                       9541                              740502

41 - الإمارات                                1702                               585039

‭42‬ - لبنان                                 7769                                     541628

43‭ ‬- المغرب                          9178                                     521426

44 - السعودية                    7471                                         458707.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الهند ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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