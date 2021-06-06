تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن القضاء على فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أكد مبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مواجهة جائحة كوفيد-19 اليوم الأحد إن القضاء على فيروس كورونا عالميا ليس هدفا منطقيا حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا عن ديفيد نابارو، الطبيب بالمنظمة، القول لشبكة سكاي نيوز" سيتعين على البشرية تعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس، منعه من الانتشار ثم ارتفاع حالات الاصابة به والتسبب في وجود بؤر ساخنة للمرض".

وأضاف" القضاء على الفيروس ليس هدفا منطقيا حاليا بالنسبة للعالم" موضحا أنه سيتعين على المواطنين أن يتمكنوا من التعايش بالنسبة المستقبل القريب.

وأشار إلى أنه يجرى دراسة التقارير التي تفيد بظهور سلالة نيبالية للفيروس.

وقال " كل مرة تحدث زيادة مفاجئة في حالات الاصابة بالفيروس، تخطر على بال المرء فكرة أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة من الفيروس. هذا لن يكون مفاجئا".

وأضاف أن ذلك سيكون هو " النمط بالنسبة للمستقبل "، موضحا" هذا الفيروس لن يختفى في أي وقت قريب، وستظهر له سلالات ".