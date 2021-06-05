بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا منذ 25 مارس

المصدر: د ب أ

سجلت بريطانيا يوم الجمعة أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أواخر مارس الماضي، وفقا للأرقام الرسمية.

وتم تسجيل 6238 حالة إصابة أخرى مؤكدة مختبريا بالفيروس في بريطانيا حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ 25 مارس، وفقا لما أظهرته الأرقام الحكومية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع أعداد الحالات يمكن أن يكون مدعاة للقلق، إلا أنه يأتي في الوقت الذي يظهر فيه تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن غالبية المستشفيات الكبرى في إنجلترا في المتوسط لا تسجل دخول حالات إصابة جديدة بسبب كوفيد-19.

ومع ذلك، تظهر حفنة من البؤر الساخنة للفيروس ارتفاعا طفيفا في الأعداد، حيث يحذر الخبراء من أن السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، والمعروفة أيضا باسم سلالة "دلتا"، قد تؤدي إلى زيادة خطر الدخول إلى المستشفيات.