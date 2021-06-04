المغرب يسجل 395 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الخميس تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 418 أول أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 520423.

كما سجل المغرب خمس وفيات جديدة انخفاضا من ست حالات أول أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9165.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أمس إن المغرب "يتحكم في تطور جائحة كورونا"، لكن هذا لا يعني"الخروج النهائي من مرحلة الخطر".

وبلغ عدد الحاصلين على لقاحات واقية من الفيروس بالمغرب زهاء تسعة ملايين فرد وهو ما يمثل ثلث الفئات المستهدفة.