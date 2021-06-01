ترشيح الدكتور جمال الكعبي لجائزة "بطل الجائحة"

المصدر: البيان الإلكتروني

استطاع د. جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، أن يقدم مثالاً متميزاً بالالتزام تجاه دعم المجتمع والحفاظ عليه خلال جائحة كوفيد-19، حيث قاد ووجه فريق دائرة الصحة - أبوظبي في ظل ظروف استثنائية شهدها العالم أجمع.

وبفضل مهاراته القيادية وخبرته الواسعة، تم ترشيحه لجائزة "بطل الجائحة – فئة الرئيس التنفيذي" من قبل جوائز "أبطال الجائحة" من ترانسبورت آند لوجيستكس الشرق الأوسط، وفق دائرة الصحة بأبوظبي.

وللتصويت لـ د. جمال محمد الكعبي (@jalkaabi)، يرجى زيارة: https://tlmeawards.com/special-recognition/hero-of-the-pandemic-ceo/