تصنيع لقاح "سبوتنيك" في لبنان

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله اليوم "الإثنين" توقيع عقد الشهر المقبل لتصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك في" .

وقال الوزير، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اليوم إنه سيتم خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، توقيع عقد لتصنيع لقاح "سبوتنيك في" في لبنان من خلال شركة "أروان" للصناعات الدوائية.

وأكد الوزير أنه " من خلال هذا العقد سيتم إنتاج بين 30 و60 مليون لقاح سنوياً بإمكانات وكفاءات عالية على أن تبدأ الشركة بتصنيع هذا اللقاح فور وصول المواد الخام المستوردة من روسيا".

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء " قضية الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان اتفاق تام مع الرئيس عون على الخطوات اللازمة التي على لبنان القيام بها".

وقال وزير الصناعة " نحن كحكومة لبنانية ملتزمة بتنفيذ كل ما يتطلبه هذا الموضوع لتأمين تصدير الصناعات اللبنانية إلى المملكة وإلى دول الخليج بشكل ممتاز وبمراقبة تامة، مع التركيز طبعاً على موضوع اعتماد الماسح الضوئي "السكانر" وما يجب القيام به في هذا المجال".

وأشار حب الله إلى أنه جرى البحث خلال اللقاء" في إمكانية قيام وفد لبناني بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للتباحث في هذا الموضوع، وأعلنا جهوزيتنا للقيام بهذه الخطوة، ونتمنى من الأخوة في المملكة أن يتابعوا في تجاوبهم بالنسبة للصادرات اللبنانية إن كانت زراعية أو صناعية".

