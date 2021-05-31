مصر تسجل 1007 إصابات جديدة بكورونا و46 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 46 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 599 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 191 ألفا و 332 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد بلغ 261 ألفا و 666 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15047 حالة وفاة.