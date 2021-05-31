إجمالي إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      594641                             33415629

الهند                                   325972                                 27894800

البرازيل                                461057                                16471600

فرنسا                               109358                                  5657572

تركيا                                47134                                       5228322

روسيا                              271279                                5053748

المملكة المتحدة                127775                               4481257

إيطاليا                              125919                                    4209707

ألمانيا                            88370                                 3676727

إسبانيا                          79905                                   3668658.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت yرينتش. ة)

 

كلمات دالة:
  • الصين ،
  • فيروس كورنا،
  • الولايات المتحدة ،
  • الهند ،
  • البرازيل
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