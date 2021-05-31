الكويت تسجل 1095 إصابة جديدة بكورونا و7 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأحد تسجيل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 307 الف و 812، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة أمس بسبب بكورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1771.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1180 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 292 ألف و701حالة.