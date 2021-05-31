جنوب أفريقيا تشدّد قيود كورونا

المصدر: رويترز

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا أمس الأحد إن بلاده قررت تمديد حظر التجول ليلا وقلصت عدد الأفراد الذين يمكنهم التجمع لإبطاء انتشار كوفيد-19 مع زيادة عدد الإصابات.

وأضاف رامابوسا في خطاب للأمة أن إجراءات العزل العام من الدرجة الثانية ستبدأ اليوم الاثنين مما يُجبر المؤسسات غير الأساسية، مثل المطاعم والحانات ومراكز اللياقة البدنية، على الإغلاق بحلول الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش)، علما بأن حظر التجول ليلا بدأ أمس من الساعة 23:00 حتى 04:00 من صباح اليوم.

ولن يُسمح بتجمع ما يزيد على 100 فرد في أماكن داخلية أو 500 في الهواء الطلق. وفي حالة أن المكان لا يصلح لاستيعاب هذه الأعداد، فلن يُسمح سوى بشغل 50 بالمئة من طاقته الاستيعابية.

وقال رامابوسا إن خبراء الصحة في البلاد يرجعون أحدث زيادة في الإصابات إلى حضور عدد متزايد من الناس لمناسبات اجتماعية لا تُطبق خلالها القواعد الصحية الأساسية.

وأضاف "توصي اللجنة الاستشارية الوزارية المعنية بالتعامل مع كوفيد-19 بأن تنفذ البلاد على وجه السرعة مزيدا من القيود للحد من زيادة الإصابات".

وتابع، قائلا "إنها تستند في هذه التوصية إلى الزيادة المستمرة في الإصابات الجديدة خلال 14 يوما مضت، وزيادة عدد من يدخلون المستشفيات في جميع الأقاليم تقريبا".

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت جنوب أفريقيا ما يصل إلى 3745 إصابة جديدة يوميا، في حين ارتفع العدد بواقع 4515 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز الإجمالي مليونا و659 ألف إصابة. وبلغ عدد من تلقى اللقاحات في البلاد حتى الآن ما يزيد على 960 ألفا.