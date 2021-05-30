الولايات المتحدة ستحقق هدف تطعيم 70% من البالغين بحلول 4 يوليو

المصدر: د ب أ

د ب أ

أظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن البلاد تمضي على طريق بلوغ هدف تطعيم 70% من البالغين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول 4 يوليو المقبل.

وتشير البيانات الجديدة التي نشرت يوم أمس السبت إلى أن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة- أو أكثر من 51 %- تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا، ما يمثل نقطة محورية أخرى في تعافي البلاد من الجائحة.

ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه في الإجمالي تلقى حوالي 2ر167 مليون شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

ووضع الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفا في وقت مبكر من هذا الشهر بالوصول إلى أول نقطة محورية بحلول 4 يوليو، الذي يوافق الاحتفال بعيد الاستقلال.

وكان من المتوقع تحقيق الهدف، وذلك مع الوصول لنسبة 61 % قبل أكثر من شهر على الموعد المحدد.

ولا يزال معدل التطعيم مختلف في جميع أنحاء البلاد، حيث تتمتع المناطق في الساحل الشمالي الشرقي والساحل الغربي بأعلى نسبة من التطعيم، بينما تتحرك العملية ببطء في الجنوب.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أنه عند الحديث عن إجمالي سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم حوالي 330 مليونًا، فإنه قد تم بالفعل الآن تطعيم حوالي 40% بالكامل.

يشار إلى أنه يجري استخدام ثلاثة لقاحات في الولايات المتحدة: اللقاحان اللذان تم تصنيعهما من شركتي موديرنا وفايزر/بيونتك، اللذان يجري تقديمهما عبر جرعتين، بالإضافة إلى جونسون أند جونسون الذي يجري تقديمه عبر جرعة واحدة.

ووسعت السلطات الأمريكية هذا الشهر التصريح باستخدام لقاح فايزر/بيونتك ليشمل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما.