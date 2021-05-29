دوقة كمبريدج تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: رويترز

قالت كيت دوقة كمبريدج وزوجة الأمير البريطاني وليام اليوم السبت إنها تلقت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وتوجهت بالشكر لكل العاملين في برنامج التطعيم.

وأضافت كيت (39 عاما) أنها تلقت الجرعة في متحف العلوم وهو مقصد سياحي شهير يقع قرب قصر كينزنجتون الذي تقيم فيه بغرب لندن.

وكتبت على حساب تويتر الذي تتشارك فيه مع وليام "تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح كوفيد-19 في متحف العلوم بلندن" وأرفقت بالتغريدة صورة لها وهي تتلقى الحقنة.

وقالت "أنا ممتنة كثيرا لكل من يلعبون دورا في توزيع (اللقاحات).. شكرا على كل ما تفعلونه".

كان وليام (38 عاما) قد قال الأسبوع الماضي إنها تلقى الجرعة الأولى من اللقاح. وتلقت جدته الملكة إليزابيث الجرعة الأولى في يناير كانون الثاني وشجعت الآخرين على التطعيم قائلة إنه سريع وبلا ألم.

وتوفر بريطانيا حاليا لقاح كوفيد-19 لكل من يبلغون من العمر 30 عاما فأكثر ومنحت الجرعة الأولى لنحو 38.8 مليون شخص.