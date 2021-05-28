هونغ كونغ.. شقة بقيمة 1.4 مليون دولار مقابل تلقي لقاح كورونا

المصدر: د ب أ

تعرض شركات عقارية في هونغ كونغ شقة سكنية تصل قيمتها إلى 1.4 مليون دولار جائزةً لمن يتلقون لقاح كوفيد-19، حيث تعاني السلطات المحلية من إحجام واسع النطاق عن التطعيم.

وقالت مؤسسة نج تينج فونج للأعمال الخيرية، التابعة لمجموعة سينو، وشركة إستايتس هولدينجز الصينية، في بيان اليوم الجمعة إنهما تعرضان شقة جديدة في مشروعهما "جراند سنترال" في منطقة كون تونج، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسكان هونغ كونغ الذين تلقوا جرعتي اللقاح مؤهلون للمشاركة في سحب للفوز بالوحدة السكنية البالغة مساحتها 449 قدم مربع (42 متر مربع).

يشار إلى أن سينو جروب هي الشركة الأم لشركة سينو لاند المتمركزة في هونغ كونغ.

وتأتي تلك الخطوة بعدما قالت الحكومة إنها تدرس خيارات تشمل التبرع بجرعات اللقاح غير المستخدمة، والتي تنتهي صلاحيتها في أغسطس المقبل. وقالت السلطات إن الفائض يمكن أن يضر بصفقات شراء الجرعات في المستقبل.

وتعمل حكومة هونغ كونغ على تشجيع السكان لتلقي جرعات اللقاح من خلال سياسة تحفيزية مثل إعادة فتح الحانات وتقصير مدة الحجر الصحي.

يشار إلى أن أسعار العقارات في هونغ كونغ هي الأعلى في العالم. وأظهرت الأرقام الحكومية أن قيمة الشقق الخاصة وصلت لأعلى سعر لها خلال 21 شهرا في أبريل الماضي.