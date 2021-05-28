تايلاند تعتمد لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ

المصدر: رويترز

قال مسؤول كبير في تايلاند إن إدارة الغذاء والدواء بالبلاد اعتمدت اليوم الجمعة لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.

وأضاف بايسان دانكوم المسؤول في وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي "وافقت إدارة الغذاء والدواء على لقاح سينوفارم"، وبهذا يكون خامس لقاح لمرض كوفيد-19 توافق عليه تايلاند.

وأعلنت أكاديمية تشولابورن الملكية التي تشرف عليها الأميرة تشولابورن شقيقة ملك البلاد اليوم الجمعة أنها تعتزم استيراد مليون جرعة من لقاح سينوفارم ومن المقرر أن تصل في يونيو حزيران.

وقال نيتي ماهانوندا الأمين العام للأكاديمية في إفادة صحفية "وفقا لترتيباتنا اتفقنا على مليون جرعة في يونيو".