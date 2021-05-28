إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                           592350                                 33353248

الهند                                          315235                                 27369093

البرازيل                                    454429                                  16274695

فرنسا                                     109165                                     5635629

تركيا                                      46970                                      5220549

روسيا                                  270474                                      5035207

المملكة المتحدة                  127758                                         4473677

إيطاليا                                 125793                                      4205970

ألمانيا                               88029                                         3665011

إسبانيا                             79888                                           3663176.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                      عدد الوفيات                      عدد الإصابات

25 - العراق                               16289                        1186309

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                             9423                           ‭‬                     ‭735496‬ 

39 - الإمارات                           1664                          563215

42‬ - لبنان                              7697‬‬                             539271‬‬

43- المغرب                           131‬                            517808

44 - السعودية                     7309                           ‭445963‬

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة ،
  • الهند
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