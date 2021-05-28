إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.73 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و653063.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 592350 33353248
الهند 315235 27369093
البرازيل 454429 16274695
فرنسا 109165 5635629
تركيا 46970 5220549
روسيا 270474 5035207
المملكة المتحدة 127758 4473677
إيطاليا 125793 4205970
ألمانيا 88029 3665011
إسبانيا 79888 3663176.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16289 1186309
34 - الأردن 9423 735496
39 - الإمارات 1664 563215
42 - لبنان 7697 539271
43- المغرب 131 517808
44 - السعودية 7309 445963
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.