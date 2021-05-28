مصر تسجل 1132 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الخميس تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 54 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 909 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 189 ألفا و 476 حالة حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الخميس بلغ 258 ألفا و 407 حالات، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14904 حالات وفاة.