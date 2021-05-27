ألمانيا تعتزم بدء تطعيم الأطفال بين 12 و16 عاما ضد كوفيد-19

المصدر: رويترز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن اجتمعت بزعماء الولايات اليوم الخميس إن بلادها تعتزم طرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما اعتبارا من السابع من يونيو.

وأضافت في مؤتمر صحفي "كل المواطنين سيتاح لهم اللقاح بنهاية الصيف. هذا يشمل أيضا من يُرجح الآن أن يتضمنهم الطرح الحالي للقاح، وهم الأطفال بين 12 و16 عاما".

وقالت "الأطفال والمراهقون يمكنهم عندئذ التقديم لتحديد موعد لتلقي اللقاح بعد انتهاء فترة من لهم الأولوية، علما بأن نظام الأولوية سيرفع عموما في السابع من يونيو".