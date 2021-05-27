أكثر من 3.6 مليون وفاة بكورونا في العالم والإصابات تتجاوز 168.45 مليون

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و640229.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                             إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                  591350                                   33329487

الهند                                                 311388                                   27157795

البرازيل                                            452031                                    16194209

فرنسا                                              109023                                    5917397

تركيا                                                 46787                                    5212123

روسيا                                          270072                                     5026168

المملكة المتحدة                          127739                                    4467310

إيطاليا                                      125622                                     4201827

إسبانيا                                      79855                                      3657886

ألمانيا                                     87506                                          3654425.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة،
  • الصين
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