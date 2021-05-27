أكثر من 3.6 مليون وفاة بكورونا في العالم والإصابات تتجاوز 168.45 مليون

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و640229.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 591350 33329487

الهند 311388 27157795

البرازيل 452031 16194209

فرنسا 109023 5917397

تركيا 46787 5212123

روسيا 270072 5026168

المملكة المتحدة 127739 4467310

إيطاليا 125622 4201827

إسبانيا 79855 3657886

ألمانيا 87506 3654425.