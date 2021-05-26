الهند تسجل 208 آلاف و 968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 208 آلاف و 968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تجاوزت حصيلة الاصابات بالفيروس 27 مليون حالة.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4157 حالة وفاة بالفيروس، لتتجاوز حصيلة الوفيات 311 ألف حالة.

وقد صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم بأن أزمة فيروس كورونا تعد الأسوأ التي تواجه البشرية منذ عقود.

وأضاف" لم نشهد مثل هذه الجائحة منذ قرن".

وأضاف" كوكبنا لن يعود كما كان بعد أزمة فيروس كورونا. لقد أصبح لدينا فهم أفضل للجائحة الآن. لدينا اللقاح، والهند فخورة بعلمائها".

وقال" أحيي العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين، الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لخدمة من يحتاجون المساعدة. وأقدم التعازي للذين عانوا وفقدوا أحبائهم".