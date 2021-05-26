مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و626768.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                     إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                        590651                               33306616

الهند                                        307231                              26948874

البرازيل                                  449858                                16120756

فرنسا                                   108596                                5917397

تركيا                                  46446                                      5194010

روسيا                                269666                                    5017795

المملكة المتحدة                    127724                               4464900

إيطاليا                             125335                                  4194672

ألمانيا                             87425                                  3652348

إسبانيا                           79620                                  3636453.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                   عدد الوفيات                 عدد الإصابات

25 - العراق                           16214                            1172042

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                            9384                             731436

39 - الإمارات                          1654                             557619

40 - لبنان                            7684                                538668

43- المغرب                       9126                                 517113

44 - السعودية                  7264                               442071.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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