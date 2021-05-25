الإمارات تفتتح موقعا إقليميا للتطعيم من كوفيد19 للصينيين

المصدر: رويترز

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستفتتح موقعا إقليميا في مدينة دبي، لتقديم لقاح سينوفارم الصيني للمواطنين الصينيين الذين يزورون البلد، وهو مركز للسياحة والأعمال في المنطقة، ليصبح الزائرون الصينيون أول فئة غير مقيمة تكون مؤهلة لحملة التطعيم في البلاد ضد كوفيد-19.

وأكدت الدولة أن المواطنين الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما والذين يحملون تأشيرة قصيرة الأجل، يمكنهم الحصول على جرعتين من سينوفارم في دبي، بموجب اتفاق بين الإمارات والصين لإطلاق موقع تطعيم إقليمي.

وقادت الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة سينوفارم وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة التكنولوجيا 42 جروب ومقرها أبوظبي.

ولقحت الإمارات التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، حوالي 73 في المئة من سكانها المؤهلين للتطعيم.

وسجلت 1512 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 557610 حالة إصابة و1654 حالة وفاة.

وقالت الإمارات، التي تقدم أربعة لقاحات ضمن برنامجها، هذا الشهر إنها ستبدأ في تقديم جرعة معززة من سينوفارم.