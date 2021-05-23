الكويت تسجل 992 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 299 ألفا و 215 في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1734.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 153 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1166 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 285 ألف و118حالة.