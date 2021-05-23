مصر تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و 59 حالة وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 1151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 59 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 980 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 186 ألفا و 223 حالة حتى مساء السبت.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 252 ألفا و 690 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14670 حالة وفاة.