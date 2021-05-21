الأرجنتين تفرض حالة الإغلاق لمدة 9 أيام بعد ارتفاع الوفيات

المصدر: د ب أ

أعلنت الأرجنتين اليوم الجمعة، أنها ستنفذ إغلاق أكثر صرامة لمدة تسعة أيام وسط أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن، بعد تسجيل أرقام قياسية يومية لحالات الإصابة والوفيات هذا الأسبوع، حسبما افادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز تعليق جميع الأنشطة غير الأساسية الشخصية، بما في ذلك المدارس والرياضة والكنائس والتجمعات الاجتماعية، وسيسمح للأشخاص بالتجول من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء في المناطق القريبة من مقار سكنهم، وسيسمح فقط بفتح الأنشطة التجارية الأساسية.

وقال فرنانديز في خطاب إلى الأمة: "اليوم، نحتاج إلى الاهتمام بأنفسنا.. نحن نعيش أسوأ لحظات الجائحة".

وهذا الأسبوع، سجلت الأرجنتين أكثر من 35 ألف حالة إصابة جديدة كل يوم، حتى الآن في أسوأ انتشار للفيروس منذ بدء الجائحة في آذار/ مارس 2020.