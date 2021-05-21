تراجع كبير للوباء في العالم هذا الأسبوع

المصدر: أ ف ب

تراجع وباء كوفيد-19 بشكل كبير في العالم للأسبوع الثالث على التوالي: في ما يلي أبرز التطورات اللافتة بحسب معطيات وكالة فرانس برس.

لكن عدد الإصابات لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للحالات والمقارنات بين الدول يجب النظر اليها بحذر لأن سياسة الفحوصات تختلف من دولة الى أخرى.

أقل من 650 ألف حالة يوميا

مع 638,600 إصابة سجلت يوميا في العالم هذا الأسبوع، يكون المؤشر تراجع مجددا (-14% مقارنة مع الأسبوع السابق) بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الخميس.

وكان المؤشر عاود ارتفاعه بشكل مستمر اعتبارا من 20 شباط/فبراير بعد هبوط غير مسبوق لأكثر من شهر في مطلع السنة حيث تراجع عدد الإصابات بمعدل النصف ليصل الى 355 ألف حالة يوميا. وقد بدأ ينخفض مجددا منذ ثلاثة أسابيع.

تسارع في أمريكا اللاتينية

سجل الوباء تباطؤا كبيرا في الشرق الاوسط (-20%) والولايات المتحدة/كندا (-19%) وآسيا (-19%) وأوروبا (-17%) هذا الأسبوع فيما تسارع في أميركا اللاتينية/الكاريبي (+10%) وافريقيا (+5%).

عدد الإصابات شبه مستقر في أوقيانيا (+1%) حيث لا ينتشر الفيروس بسرعة (250 حالة يوميا، كلها تقريبا في بابوازيا-غينيا الجديدة).

أكبر تسارع

تايلاند هي الدولة التي يتسارع فيها الوباء (+52%، 3700 حالة جديدة يوميا) بين الدول التي سجلت ألف إصابة على الأقل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

تليها الأرجنتين (+40%، 29,300 حالة) وجنوب افريقيا (+33%، 2800) وبيلاروس (+28%، 1300) وسريلانكا (+25%، 2700).

أوروبا تسجل أكبر تراجع

أكبر تراجع هذا الأسبوع سُجل في بولندا (-43%، 2200 حالة جديدة يوميا) وبعدها رومانيا (-37%، 600) وصربيا (-37%، 600) والنمسا (-36%، 700) وكرواتيا (-36%، 600).

ليس بعيدا عنها تحل ألمانيا (-34%، 8700) وبريطانيا (-34%، 1500) والمجر (-32%، 700) وإيطاليا (-31%، 5600).

أعلى الإصابات

تبقى الهند التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية، الدولة التي تسجل أعلى عدد من الاصابات الجديدة هذا الاسبوع (295،500 حالة يومية، -21%) متقدمة على البرازيل (+7%، 65,700) والارجنتين (+40%، 29,300) والولايات المتحدة (-18%، 29,200) وكولومبيا (-6%، 15,600).

مقارنة مع عدد السكان، فان الدولة التي أحصت أعلى عدد حالات هذا الأسبوع هي ارخبيل المالديف (1575 لكل مئة ألف نسمة) والبحرين (740) والاوروغواي (634). وهذه الدول الثلاث هي بين الدول الأكثر تقدما في مجال التلقيح لأنها أعطت على التوالي جرعة أولى على الأقل ل 56% و51% و44% من سكانها.

وفيات

تتصدر الهند أيضا لائحة الدول التي تسجل اعلى عدد وفيات يومية (4115 في اليوم هذا الأسبوع) تليها البرازيل (1954) والولايات المتحدة (581) وكولومبيا (496) والارجنتين (492).

على المستوى العالمي، تراجع عدد الوفيات اليومية بشكل طفيف هذا الأسبوع (12,237 في اليوم، -4%).