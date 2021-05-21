انخفاض كبير في عدد المصابين بكورونا في السعودية مقارنة بالأمس

المصدر: د ب أ

شهدت المملكة العربية السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية، انخفاضاً كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، معلنة تسجيل 1136 حالة مقابل 1330امس الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة إلى 438 ألفا و705 حالات مؤكدة.

وتم تسجيل 980 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 422 ألفا و706 حالات، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7224 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8775 حالة، منها 1331 حالة حرجة.