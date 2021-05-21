مصر تسجل 1153 إصابة جديدة بكورونا و61 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الخميس تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 61 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 677 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 184 ألفا و 373 حالة حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 250 ألفا و 391 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14559 حالة وفاة.