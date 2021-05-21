إصابات كورونا العالمية تتجاوز 165.17 مليون والوفيات أكثر من 3.5 مليون

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                           588256                                   33187857

الهند                                             287122                                  25772440

البرازيل                                        441691                                   15812055

فرنسا                                          108314                                    5917397

تركيا                                            45419                                       5151038

روسيا                                        256835                                      4974908

المملكة المتحدة                        127701                                      4455221

إيطاليا                                    124646                                        4172525

إسبانيا                                    79601                                        3631661

ألمانيا                                      86733                                      3618311.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                   عدد الوفيات                              عدد الإصابات

25 - العراق                           16102                                      1156137

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن                         9295                                       726432

39 - الإمارات                       1642                                      551430

40 - لبنان                          7651                                      537043

41 - المغرب                     9106                                          515758

44 - السعودية                 7214                                              437569.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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